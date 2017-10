Até tu brutus?: Prefeito de Itamaraju é acusado de locar o próprio carro à prefeitura

Que Itamaraju vive uma crise sem precedente, isso todo mundo sabe, mas que o prefeito Marcelo Angênica (PSDB), pudesse alugar um veículo de sua propriedade à prefeitura, nem mesmo os mais pessimistas podiam imaginar.

Essa acusação acaba de ser feita pelo Grupo Fiscaliza Itamaraju, que ao longo dos últimos meses vem fazenda sérias acusações contra o governo municipal, desde benefícios indevidos para apadrinhados, prestação de serviço por empresas ligadas ou de propriedade de secretários, férias remuneradas da primeira dama antes de completar um mês de gestão, falta de atendimento no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Família e agora mais recente, a descoberta de um carro, que na prestação de contas à Justiça Eleitoral, aparece como de propriedade do prefeito Marcelo Angênica (PSDB) e no site do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), está na lista como alugado ao município.

No Portal da Transparência consta que o veículo Fiat Palio, cor prata, placa policial MSN-2786, está locado à Prefeitura de Itamaraju e o site do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), o mesmo está licenciado em nome de Marcelo Angência.

Logo após os primeiros comentários acerca da medida do gestor em locar seu carro particular para a prefeitura, misteriosamente, as informações sobre o aluguel do veículo, bem como os demais dados foram apagados do Portal da Transparência Municipal. Antes disso, porém, os prints, que são fotos das telas dos computadores ou dispositivos móveis já tinham sido feitos e espalhados nas redes sociais.

Desde que a denúncia surgiu ninguém da Prefeitura fala sobre o assunto e no site do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), não consta o valor pago mensalmente pela locação do veículo. (Por Ronildo Brito)