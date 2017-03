ATL celebra 170 anos de Castro Alves e convida para evento solene neste sábado (18)

Há exatamente 170 anos nascia Antônio Frederico de Castro Alves, que ficaria conhecido apenas como Castro Alves, poeta romântico maior e um dos mais importantes de toda a literatura brasileira. Tanto que o dia 14 de março é conhecido como “Dia Nacional da Poesia”.

Ele nasceu na fazenda Cabaceiras, a sete léguas da vila de Nossa Senhora da Conceição de “Curralinho”, hoje Castro Alves (BA).

Faleceu aos 24 anos em Salvador, vitimado pela tuberculose, mas deixou uma obra poética de grande relevância para a poesia nacional.

Ele é autor, dentre outras obras, de “Espumas Flutuantes”, “A Cachoeira de Paulo Afonso”, “Os Escravos” e “O Navio Negreiro”. Escreveu também a peça “Gonzaga ou a Revolução de Minas”.

“Castro Alves é um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, ao lado de gigantes como Drummond, Manuel Bandeira e João Cabral”, pontuou Almir Zarfeg, poeta e jornalista que preside a Academia Teixeirense de Letras (ATL).

“Transitando entre os últimos suspiros românticos e os prenúncios realistas, Castro Alves brilhou cantando o amor carnal e poetando contra os grilhões escravagistas”, acrescentou Zarfeg.

Por isso e muito mais, o Poeta dos Escravos foi escolhido patrono-geral da ATL. “Porque ele nos representa, nos inspira e nos encoraja na vida e na arte”, nas palavras zarfeguianas.

Segundo Zarfeg, as homenagens ao 170º aniversário de nascimento do poeta maior seguem com o evento solene que a ATL realiza neste sábado (18/3), às 19h, no auditório Francistônio Pinto, na Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas.

A programação, focada no aniversário do vate baiano, terá premiação dos vencedores do Prêmio Castro Alves de Literatura, palestra sobre a poesia social de Castro Alves com a professora Enelita Freitas, declamação do poema “O Navio Negreiro”, recital, performances poético-teatrais e muito mais.

“Será mais um evento inesquecível da nossa ATL, para o qual, desde já, vocês de Teixeira e região estão convidados”, concluiu Zarfeg. (Da redação TN)