ATL vai realizar sessão solene neste sábado (19); todos estão convidados

A Academia Teixeirense de Letras (ATL) vai realizar uma sessão solene aberta ao público neste sábado (19/8), a partir das 19h, no auditório da Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas.

Na pauta, a convocação dos acadêmicos para o volume II da antologia “ATL em verso e prosa!”; a palestra sobre Mário Augusto Teixeira de Freitas, proferida pela acadêmica e professora doutora Cristhiane Ferreguett; a celebração dos 30 anos do Jornal Alerta; a homenagem aos acadêmicos que vão participar da XVIII Bienal Internacional do Livro Rio; além de música, recital e muito mais.

“Renovo aqui o convite especial aos membros efetivos, escritores, poetas, amigos e público em geral para prestigiarem o nosso evento acadêmico”, convidou o poeta e jornalista Almir Zarfeg, presidente da ATL.

A instituição literária e cultural foi fundada e instalada em 2016 e, de lá para cá, desenvolveu algumas ações importantes, como o lançamento do volume I da sua antologia em verso e prosa; a 1ª edição do Prêmio Castro Alves de Literatura; a parceria firmada com diversas instituições literárias e culturais, como a Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes (Febacla) e a Associação Internacional de Escritores de Artistas (Literarte).

“A ATL dispõe de 40 cadeiras ocupadas por representantes das áreas literária e cultural dos 13 municípios que compõem o Território de Identidade do Extremo Sul da Bahia”, informou Zarfeg, acrescentado que a missão da confraria é reunir, apoiar e divulgar a produção artística nessa região.

Ainda segundo ele, as sessões solenes são uma oportunidade para compartilhar as atividades acadêmicas com os amantes das artes e com o público em geral.

“Portanto, compareçam e prestigiem este momento de afirmação e valorização da nossa cultura e arte”, concluiu Zarfeg. (Da redação TN)