Atualizada: Wamevo morreu quando estava na praia com a esposa, filho, enteados e amigos

O empresário e cabeleireiro conhecido com Wamevo Hair, de Teixeira de Freitas, morreu após ser alvo de um assalto em Manguinhos, na Serra-ES., na tarde da última quarta-feira (15).

Wamevo Santos Cardoso, 31 anos, estava na praia com a mulher, Maridia Vieira de Jesus, 37 anos, o filho do casal, de um ano, dois enteados, um rapaz de 20 anos e uma jovem de 18 anos, filhos de Marídia, e mais um casal de amigos da família, quando um bandido, com uma arma enrolada na camisa, abordou a mulher do empresário na areia da praia.

Segundo o amigo da família, o engenheiro eletricista Alanderson Venâncio Vieira Cardim, 27 anos, que também estava na praia, Wamevo e a enteada estavam tomando banho no mar quando o assaltante abordou Maridia e pediu as joias dela. Ela foi tirando os anéis e as pulseiras, assim como os outros integrantes da família. O filho de Maridia ainda tentou dar o celular para o criminoso, que recusou o aparelho.

Nesse momento, de acordo com Alanderson, Wamevo e a enteada retornaram para a areia, e o empresário desconfiou da abordagem do criminoso. Ao chegar perto do bandido, também foi rendido e teve que entregar a aliança e o relógio. Ao tirar o relógio do braço, Wamevo simulou que ia entregar o objeto e partiu para cima do assaltante, entrando em luta corporal com ele.

Os dois lutaram e a enteada de Wamevo tentou interferir na briga, mas levou uma coronhada na cabeça. Em seguida, o bandido deu um tiro para o alto e as pessoas que estavam perto se afastaram, mas o empresário continuou lutando o criminoso. O assaltante fez mais dois disparos. Um acertou de raspão a cabeça de Wamevo e o outro atingiu o peito da vítima.

Após os disparos, o bandido fugiu com as joias de Marídia e o relógio de Wamevo.

Socorro

Alanderson e o enteado de Wamevo levaram inicialmente o empresário para um posto de saúde em Manguinhos. De lá, ele foi encaminhado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra. Ele faleceu 30 minutos após dar entrada no hospital.

O Wamevo, Marídia e o filho do casal moram em Teixeira de Freitas. Os filhos de Maridia moram na Serra. Ela estava no Espírito Santo junto com o marido desde domingo (12) para participar de um curso de sobrancelha, que aconteceu na segunda e terça-feira. Eles iriam embora na madrugada desta quinta-feira para a Bahia. (Com informações de Ruhani Maia/A Gazeta)