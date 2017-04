Atualizada: “Tiago 157” morreu em confronto com policiais militares do Prado Polícia apreendeu uma pistola com o acusado l Imagem: Prado Notícia

Na tarde desta segunda-feira, dia 24 de abril, Tiago Rodrigues de Jesus, o “Tiago 157”, acusado de envolvimento em homicídios e outros crimes, morreu após reagir a uma ação de policiais militares da 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atuam no Pelotão do Prado. A troca de tiros aconteceu no Bairro Portal.

Segundo informações da polícia, o indivíduo estava sendo monitorado e após denúncia informando o local onde ele estaria escondido, uma guarnição foi ao imóvel, onde foi recebida a tiros pelo acusado.

Os militares dizem que revidaram ao ataque e Tiago foi atingido, sendo imediatamente socorrido pela guarnição à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na própria cidade do Prado, onde acabou não resistindo e veio a óbito.

Com Tiago Rodrigues de Jesus, o “Tiago 157”, apelido dado a ele devido a uma tatuagem feita em um dos seus braços e no seu rosto, os militares apreenderam uma pistola calibre 380, arma que foi apresentada à Delegacia Territorial do Prado (DT).

Três menores de idade, que estavam na residência com Tiago acabaram apreendidos e foram conduzidos à Delegacia. Como “Tiago 157” era acusado pela prática de homicídios, a arma será periciada no Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas – DPT. (Da redação TN)