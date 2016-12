Atualizado: Vice-prefeito de Alcobaça estava internado em Colatina-ES

Inicialmente as informações eram desencontradas, mas na tarde desta sexta-feira, dia 30, o prefeito eleito de Alcobaça, Léo Brito (PSD), falou à imprensa e contou detalhes sobre a morte do seu vice, Márcio Oliveira dos Santos ‘Marcinho do Hospital, de 43 anos.

Segundo Léo Brito, o seu colega de chapa morreu na madrugada desta sexta-feira (30). Ele sofria de problemas cardíacos e passou por uma cirurgia na última quarta-feira (28), mas não resistiu ao procedimento.

De acordo com as informações de Leo Brito (PSD), Marcinho do Hospital (PR), como era conhecido, estava doente há alguns meses e foi internado no São Bernardo Apart Hospital, na cidade de Colatina (ES), para se tratar antes de fazer a cirurgia, mas houve uma complicação e o procedimento precisou ser feito com urgência. Após a cirurgia, ele acabou não se recuperando bem.

Ainda conforme o prefeito, a cidade ficará sem vice-prefeito. Na ausência dele, quem assume as responsabilidades, em caso de necessidade, é o presidente da Câmara de Vereadores. (Da redação TN)