Áudio: ACM Neto fala sobre atuação da Prefeitura para auxiliar vítimas de tragédia na baía

Em entrevista gravada no início da tarde desta quinta-feira, dia 24 de agosto, o prefeito ACM Neto falou sobre as determinações aos órgãos públicos municipais para auxiliar as vítimas da tragédia na Baía de Todos os Santos, onde uma lancha que faria a travessia Mar Grande-Salvador naufragou. O prefeito se solidarizou com as vítimas..

Os números sobre mortos e feridos ainda não são precisos. A Sesab informou que cerca de 100 pessoas já deram entrada para atendimento nas unidades de saúde da Ilha de Itaparica, por causa do acidente. A coordenação do Samu informou que os resgatados com vida não serão mais levados para Salvador, serão encaminhados para cidades próximas. Somente casos graves devem ser atendidos na capital.

No local do naufrágio, próximo à ilha de Itaparica, agentes dos órgãos de Defesa e Resgate enfrentam dificuldades devido aos fortes ventos. (Da redação TN)