Aulão Enem 100% leva 5 mil estudantes à Concha Acústica do TCA, em Salvador

Alunos da rede pública de ensino do Estado estão, desde o início do ano, recebendo suporte da Secretaria Estadual de Educação (SEC) para melhorar o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, nesta quarta-feira (01), mais uma grande ação foi realizada. A Concha Acústica do Teatro Castro Alves recebeu cerca de cinco mil estudantes para o ‘Aulão Enem 100%’, que contou com transmissão ao vivo da TVE Bahia.

Entre o time de professores convidados, estava o ‘expert’ da língua portuguesa Jorge Portugal. Assim como os colegas educadores, o ex-secretário da Cultura do Estado fez questão de dar dicas dos assuntos mais presentes e que mais geram dúvidas na prova. “Eles estudaram o ano inteiro. Esse foi um momento para refrescar a memória e a cuca”, avalia o professor.

A aula show contou, ainda, com a participação de outros professores renomados das quatro áreas do conhecimento que atuam em Salvador e que deram um tom descontraído usando de muito questionamento, exibição de vídeos e trocadilho, ajudando a tirar um pouco do nervosismo dos jovens, oriundos de 110 escolas de Salvador. “É muito legal poder encerrar os estudos para o Enem em um evento que mistura diversão e ensino”, celebra a estudante Naila Raquel, 15. A aluna do terceiro ano Maria Alice, 20, também vai prestar o Enem e lembra que “é importante estudar para buscar a evolução e o Enem é apenas o início da caminhada para a vida adulta”.

A iniciativa integra o projeto Enem 100%, encabeçado pela SEC, que vem ofertando uma série de atividades e insumos – aulões, conteúdos digitais, videoaulas, cadernos especiais e simulados – pensados pelo governo baiano para prover uma maior preparação para os jovens estudantes do terceiro ano. “Essa é a ação final, uma reta de chegada. Nossos esforços já deram resultados importantes e tenho certeza que esses jovens vão se dar muito bem e começar a traçar um futuro brilhante”, comemora o secretário de Educação, Walter Pinheiro.

O evento teve muita música com os pocket shows do MC Feijão e dos cantores Margareth Menezes e Adelmário Coelho. Neste ano, o Exame acontece em dois finais de semana distintos: a primeira prova será aplicada neste domingo (05) e a segunda no dia 12 de novembro. (Da redação TN)