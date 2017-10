Avião bimotor que saiu de Teixeira de Freitas faz pouso forçado em Porto Seguro

Um avião bimotor, que saiu de Teixeira de Freitas e seguia com destino a Maceió, capital do estado de Alagoas, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Porto Seguro, no início da tarde desta última quinta-feira (12). Apenas o piloto e o co-piloto estavam a bordo da aeronave. Eles não se feriram.

Bombeiros quer atuam no aeroporto e ambulâncias chegaram a ser acionados, mas não precisaram atuar na ocorrência. De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), após perceber que o avião estava com problema, o piloto solicitou o pouso, procedimento que foi autorizado.

A causa do pro)blema ainda está sendo investigada e somente a Agência Nacional de Aviação (ANAC), pode falar oficial sobre o caso. (Por Ronildo Brito