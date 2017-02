Avião promove pouso forçado no Aeroporto de uma Usina em Caravelas

Um avião fez um pouso forçado na manhã desta quarta-feira (08/02), em um Aeroporto de uma indústria sucroalcooleira no município de Caravelas, após a aeronave ter decolado e logo depois sofreu travamento no trem de aterrissagem que não se recolheu, um dos principais equipamentos do avião, utilizado na decolagem e na aterrissagem.

Um avião monomotor, modelo Cessna, 140, TTX, 400 Corvalis PT, centurion, decolou por volta das 08h30 da manhã e após a pane no trem de pouso, o piloto pediu ajuda a torre de controle de Porto Seguro, informando que queimaria todo o combustível no ar e com o tanque quase vazio faria um pouso de emergência no mesmo Aeroporto de 1.420 metros.

O avião pertence à Usina de Álcool Santa Maria e a decolagem e aterrissagem aconteceu no próprio Aeroporto da indústria na altura do Km-38 da BA-290, no município de Caravelas. Embora o aeroporto e a própria Usina Santa Maria fiquem situados em território do município de Caravelas, a indústria sucroalcooleira fica estabelecida apenas há 14 quilômetros da cidade de Medeiros Neto.

A torre de controle do Aeroporto Internacional de Porto Seguro conseguiu acionar o Corpo de Bombeiros e uma equipe do 18º Batalhão de Grupamento do Corpo de Bombeiros Militares de Teixeira de Freitas chegou a tempo ao local antes da aeronave promover o pouso forçado, porque antes o avião sobrevoou por cerca de 1 hora para queimar o combustível. No pouso, a aeronave sofreu danos materiais, mas nem o piloto e nem os dois executivos que estavam abordo sofreram ferimentos. (Por Athylla Borborema).