Bahia: Correspondente da Globo em Nova York vai parar na delegacia após confusão com a PM

Dois jornalistas – entre eles Felipe Santana, correspondente da TV Globo em Nova York – e policiais militares tiveram um desentendimento na noite deste domingo, 26, no Circuito Osmar (Campo Grande) e o caso foi parar na delegacia. A Secretaria da Segurança Pública (SSP), que divulgou as informações do caso por meio de nota, determinou a apuração rigorosa da situação.

Segundo a SSP, após o desentedimento o caso foi para a Central de Flagrantes do Passeio Público. Os policiais alegam desacato e, os profissionais de imprensa – que não estavam trabalhando –, acusam truculência policial.

O outro jornalista envolvido na confusão é Bruno Aversa Dellalata, que teve um ferimento no supercílio e foi levado ao posto médico para atendimento. Em seguida, Bruno foi encaminhado ao Hospital Aliança, no Rio Vermelho, onde permanecia em observação até a madrugada desta segunda-feira, 27.

Já Felipe Santana foi ouvido ainda na noite de domingo na Central de Flagrantes. Ele veio para Salvador para curtir férias. Os militares envolvidos também prestaram depoimentos.

Todos os envolvidos foram encaminhados para fazer exame de corpo de delito, já que dois PMs também apresentaram ferimentos na boca e no braço, conforme a SSP.

Felipe Santana ainda não se posicionou sobre o assunto. No perfil dele no Twitter, o jornalista informou no dia 18 de fevereiro que estava de férias. (Informações: A Tarde)