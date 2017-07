Bahia: Mãe reconhece filho adolescente em vídeo de assalto e o entrega à polícia

Após reconhecer o próprio filho em um vídeo que mostra dois adolescentes, um de 15 anos e outro de 13, assaltando uma loja da cidade de Serrinha, a cerca de 180 quilômetros de Salvador, uma moradora do município entrou em contato com a polícia e entregou o menino de 15 anos.

De acordo com informações do 16º Batalhão da Polícia Militar (16º BPM), no último sábado (15), por volta das 9h15, policiais militares da unidade foram acionados pelo Centro de Integrado de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública (Cicom), para atender a uma ocorrência na qual dois adolescentes armados com facas estavam roubando estabelecimentos comerciais na Avenida Manoel Novais, no centro de Serrinha.

Ainda segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local, foram informados por lojistas da região, que os dois adolescentes foram flagrados pelas câmeras de segurança de uma loja. Os policiais, já com as características dos adolescentes, realizaram rondas na região, mas os infratores não foram localizados.

Posteriormente, outra guarnição manteve contato com uma solicitante, mãe do adolescente de 15 anos, que afirmou ter reconhecido a imagem do filho cometendo o roubo, através de uma rede social, e resolveu apresentar à polícia o adolescente e os pertences roubados.

Em seguida, a guarnição realizou buscas pelo outro adolescente, encontrando o garoto de 13 anos no conjunto habitacional Alvorada. Todos os envolvidos e os produtos recuperados foram apresentados na delegacia da cidade. Os menores devem ser apresentados ao Ministério Público. (Da redação TN)