Bahia: Quatro pessoas morrem em acidente na BR-116

Quatro pessoas morreram na manhã deste sábado (11), durante um acidente entre um carro e um caminhão tanque, na BR-116, entre as cidades de Jequié e Manoel Vitorino, no sudoeste do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 9h30, no quilômetro 696 da rodovia, conhecida como ‘Curva do Abacaxi’.

Ainda de acordo com a PRF, os dois veículos bateram de frente e o carro de passeio, que tinha placa de Diadema, São Paulo, pegou fogo. Os quatro ocupantes morreram.

O trecho da rodovia foi interditado, mas por volta das 13h foi liberado. Os corpos das vítimas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, onde vão passar por perícia antes de serem liberados para o sepultamento. (Informações: Correio)