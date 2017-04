Bahia registra mais um caso que pode ter relação com jogo da ‘Baleia Azul’

Mais um caso na Bahia pode ter relação com o jogo ‘Baleia Azul’, prática que propõe a jovens obedecer a 50 regras até culminar com o suicídio. Nesta quarta-feira, 19, uma adolescente, de 17 anos, teria tentado tirar a própria vida na cidade de São Félix. Boatos circulam na região de que o incidente tem ligação com o jogo.

Apesar das suspeitas, informações preliminares passadas pelo delegado que está investigando o caso, Eduardo Coutinho, dão conta de que a jovem tem históricos de automutilação, cortes feitos no corpo. De acordo com ele, todas as possibilidades serão investigadas.

Ainda segundo o delegado, a adolescente, que está internada em um hospital da região, disse que conhece o jogo, mas que o caso não tem nenhuma ligação. O celular da jovem será recolhido para perícia e investigação.

Morte

O corpo da adolescente Ana Vitória Sena de Oliveira, 15 anos, que teria participado do jogo virtual Baleia Azul – prática que propõe a jovens obedecer a 50 comandos, até culminar com o suicídio – foi encontrado por pescadores no início da tarde desta quinta-feira, 20, no rio São Francisco, na região do Porto do Jatobá, em Petrolina (Sertão de Pernambuco). A garota desapareceu na última segunda, 17, na cidade baiana de Juazeiro, que faz divisa com o município pernambucano. A informação foi confirmada pela 17ª Coordenadoria Regional de Juazeiro (Coorpin).

A suspeita da família de que a tragédia tenha relação com o jogo se intensifica, pois segundo a polícia, o corpo apresentava vários cortes nos braços e pulsos, característica de autoflagelo proposto pelo game. No celular de garota havia vídeos de uma pessoa se mutilando. Os parentes acreditam que seja a jovem nas imagens.

A adolescente tinha deixado uma carta de despedida na qual avisava aos familiares que pularia da ponte Presidente Dutra, que liga Juazeiro a Petrolina. (Da redação TN)