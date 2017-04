Bahia: Três morrem em acidente entre carros de passeio e caminhonete na BR-101

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo quatro veículos na manhã desta quarta-feira (26), no km 232 da BR-101, no município de Sapeaçu, que fica a cerca de 160 quilômetros de Salvador. De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há informações sobre os feridos.

Três carros de passeio e uma caminhonete se envolveram na colisão. Não há detalhes sobre as circunstâncias e o motivo do acidente. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. A identidade das vítimas é desconhecida.

Por conta do acidente, a rodovia está interditada. Não há informações sobre a extensão do engarrafamento no local. (G1 Bahia)