Bahia: Três suspeitos de integrar grupo que assaltou banco morrem em tiroteio

Três suspeitos de integrar o grupo de cerca de 25 homens que invadiu a cidade de Boa Nova, no sudoeste da Bahia e assaltou uma agência bancária local, na madrugada desta terça-feira (4), morreram em troca de tiros com a polícia, durante a tarde, no município de Catingal, a cerca de 75 quilômetros da cidade onde aconteceu o crime. Com os suspeitos foram apreendidos dois fuzis, pistolas, explosivos, munição, carregadores, o veículo L200 Triton utilizado na fuga, entre outros equipamentos.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), seis pessoas que estavam sendo feitas reféns foram liberadas pelos criminosos na cidade de Anagé, que fica a cerca de 155 quilômetros de Boa Nova.

Ainda de acordo com a SSP-BA, quatro criminosos continuam escondidos em uma região de mata fechada próximo ao município de Tanhaçu, a 240 quilômetros de Boa Nova. Foram montados bloqueios por terra, e o Grupamento Aéreo da PM monitora pelo ar a movimentação do quarteto. Eles estavam num carro modelo Onix, cor branca, e trocaram tiros com os policiais ainda pela manhã. Dois estão feridos.

“Enviamos equipes do Batalhão de Operações Policias Especiais (Bope) para a região, que se juntaram às outras unidades especializadas e as convencionais da PM. O comandante-geral, coronel Anselmo Brandão, determinou que não sejam poupados esforços para captura de toda a quadrilha”, enfatizou o comandante de Policiamento Especializado, coronel Lázaro Raimundo Oliveira Monteiro.

Unidades locais e especializadas da PM, além do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) realizam buscas e varreduras na região sudoeste em busca dos outros assaltantes.

Segundo a PM, os criminosos invadiram a cidade em, ao menos, cinco veículos e fecharam as saídas. Todo o grupo atuou simultaneamente em três diferentes pontos do município. Enquanto uma parte da quadrilha fechava as saídas da cidade, outra parte trocava tiros com a guarnição da PM. O terceiro grupo, segundo a polícia, explodiu a agência e destruiu as instalações. O dinheiro do banco foi levado, mas a quantia não foi informada. Toda a ação durou cerca de 40 minutos. (Informações: G1 Bahia)