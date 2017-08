Bala nos PMs: Menor que havia sido detido por roubos, volta a ser apreendido comandando “boca de fumo” em Teixeira de Freitas

No fim da tarde desta quarta-feira, dia 23 de agosto, por volta das 16h30, no Bairro Santa Rita, região oeste de Teixeira de Freitas, durante uma operação conjunta de militares da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e agentes no Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT) da 8ª Coorpin, foi apreendido um infrator de 17 anos de idade, flagrado em posse de 300 gramas de maconha, 56 gramas de crack, 66 pedras também de crack, 14 porções menores de maconha, R$ 100,00 em espécie e quatro aparelhos celulares.

Em seguida ao flagrante o adolescente, bem como todo material apreendido, foram apresentados à sede da 8ª Coorpin, onde estava de plantão a delegada Andressa Carvalho. No banco de dados da Polícia Civil havia outro registro com data de 6 de julho de 2017, sobre a apreensão do mesmo infrator, sob acusação de participação em diversos roubos na cidade de Teixeira de Freitas.

Na porta da frente da casa onde funcionava a “boca de fumo” os policiais verificaram a existência de uma portal de matal onde estava escrito “bala nos PMs”.

As últimas informações dão conta que o infrator foi ouvido e permanece apreendido, para que seja apresentado posteriormente ao Ministério Público (MP), que pode solicitar sua internação para à Vara da Infância e Juventude. (Por Ronildo Brito)