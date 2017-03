Baleado ‘possuído pelo diabo’ é destaque na imprensa britânica

Um homem baleado no rosto e atendido no hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, virou destaque na imprensa britânica. Para o jornal “Metro”, o homem parecia “possuído pelo diabo”. Justifica-se: ele faz uma espécie de dança bizarra em corredor do hospital público.

“Muitos médicos e pacientes ficaram com medo de se aproximar dele e não se sabe se ele estava sob efeito de droga”, escreveu o “Metro”, onde o caso se tornou a notícia mais compartilhada pelos leitores.

“Ferido com um buraco no rosto e ‘possuído pelo diabo’ aterrorizou funcionários de hospital no Brasil”, noticiou o tabloide londrino “Daily Mail”.

O “Sun”, também de Londres, escreveu num tom mais macabro: “Nascido dos mortos de Satã – O terrível momento em que um homem ‘possuído pelo diabo’ caminha por hospital com bala no rosto”.

Nas redes sociais no Brasil, o ferido é comparado a um zumbi da série “Walking Dead”.

“O crime com arma de fogo é incrivelmente alto no Brasil, que está entre os 20 com maior número de homicídios”, relatou o “Metro”. (Da redação TN)