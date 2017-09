Baleia jubarte de 13 metros é encontrada morta em praia de Salvador Baleia de 13 metros foi encontrada morta na praia de Ondina, em Salvador (Foto: Reprodução/TV Bahia)

Uma baleia jubarte de aproximadamente 13 metros de comprimento foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira (1º), na praia de Ondina, em Salvador. O animal, que era uma fêmea adulta e pesava mais de 20 toneladas, é a primeira baleia encontrada morta na capital nesta temporada, conforme informações do Projeto Baleia Jubarte, entidade que monitora os mamíferos na Bahia.

De acordo com informações do projeto, o corpo da baleia estava em estado avançado de decomposição, o que leva a crer que o animal morreu em alto mar e foi levado para a praia pela força do mar. A baleia ficou presa entre as pedras.

Conforme o projeto, uma equipe de veterinários foi deslocada para fazer a necropsia da baleia. O corpo do animal deve ser removido da praia pela prefeitura.

De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, nesta temporada já foram registrados 27 encalhes de baleias no litoral da Bahia. No Brasil, há o registro de 71 encalhes. (Por Ronildo Brito)