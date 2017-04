Bancários criticam reformas da Previdência e trabalhista em debate em Teixeira de Freitas

Dirigentes do Sindicato dos Bancários do Extremo Sul da Bahia (Sindibancários) participaram na noite desta terça-feira (25) dos debates sobre a reforma da Previdência Social e das leis trabalhistas, que acontecem até o dia 31 de maio no campus da Uneb (Universidade Estadual da Bahia), em Teixeira de Freitas.

Em sua palestra, o diretor do sindicato, João Climário Lacerda, que é também coordenador da CUT Extremo Sul, criticou as mudanças propostas pela PEC 287 e fez um alerta sobre os impactos da reforma da Previdência, caso seja aprovada pelo Congresso Nacional.

De acordo com Climário, entre os itens cruciais da proposta estão a retirada da seguridade social e o aumento da idade mínima para aposentadoria, de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres.

Ele condenou também a proposta de reforma trabalhista, cujo relatório foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara e que deve ser votado pelo plenário esta semana. Para o sindicalista, as mudanças nas leis trabalhistas e na Previdência Social irão causar prejuízos aos trabalhadores e aos demais beneficiários do INSS.

Representaram ainda o Sindicato dos Bancários na palestra os dirigentes Sormane Sulz, Gildenê Prates e Thomaz Andrade, que convocam os trabalhadores a participarem da mobilização nacional contra as reformas trabalhista e da Previdência Social, nesta sexta-feira (28).

Nesta data, além de aderir à paralisação nos bancos, os bancários irão participar de atos de mobilização contra as reformas em várias localidades do extremo sul, entre elas as cidades de Eunápolis, Itamaraju, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, além do distrito de Pasto da Mata, município de Nova Viçosa. (Com informações de Domingos Oliveira)