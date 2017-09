Bancários fazem mobilização a favor dos bancos públicos em Teixeira de Freitas

A partir das 9h, dessa segunda (18), bancários iniciaram uma mobilização em frente à Caixa (agência próxima ao Teixeira Mall) alertando a população sobre os riscos de privatização dos bancos públicos. A partir das 10h30, a mobilização aconteceu em frente à agência do Banco do Brasil, no centro da cidade, com atos em carros de som, apresentação teatral e distribuição de jornais à população.

O último ato do dia na cidade acontece na Avenida Marechal Castelo Branco, no semáforo próximo ao supermercado Faé. A Campanha dos Bancos Públicos está sendo organizada pelo Sindicato dos Bancários do Extremo Sul da Bahia (Sindibancários), para dizer que o Brasil não está à venda. (Da redação TN)