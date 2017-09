Banco do Nordeste anuncia redução de juros para o Crediamigo

O presidente do Banco do Nordeste, Marcos Holanda, anunciou hoje redução de até 10% nos juros das operações de crédito realizadas no âmbito do programa de microcrédito urbano orientado da instituição, o Crediamigo. Com a mudança, as taxas passam a variar de 1,08% a 1,90% ao mês. O anúncio foi feito durante a cerimônia de lançamento do Plano Progredir do Governo Federal, realizada nesta terça-feira, 26, em Brasília. Inspirado no programa de microcrédito do Banco do Nordeste, a iniciativa visa incentivar a autonomia financeira dos beneficiários do Bolsa Família.

A solenidade contou com a participação do presidente da República, Michel Temer, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, entre outras autoridades. Pelo Banco do Nordeste, participaram o presidente Marcos Holanda e o superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar, Alex Araújo.

O Crediamigo foi apresentado pelo presidente do BNB como modelo de programa capaz de retirar as pessoas da linha de probreza. Marcos Holanda destacou que 49% dos clientes do Crediamigo já foram ou ainda são beneficiários do Bolsa Família, o que revela o microcrédito como complemento ideal ao programa federal. “De longe é o crédito mais barato que se tem no mercado e que pode funcionar perfeitamente como uma ponte da situação de informalidade, de pobreza, para o empreendedorismo”, destacou.

Entre as medidas de aperfeiçoamento do Crediamigo anunciadas, também está o lançamento do Crediamigo Mais, que eleva o valor de financiamento para até R$ 15 mil, no caso de clientes já na fronteira da formalidade e que demonstrem maior capacidade de realização de negócios. Atualmente, R$ 2,5 mil é o valor médio das operações realizadas pelo programa de microcrédito do Banco do Nordeste.

Outra novidade é o lançamento do Crediamigo Jovem, que englobará medidas de incentivo à adesão desse público às linhas de crédito ofertadas. “Hoje temos uma baixa participação dos jovens no programa, em torno de 7%. Com essa iniciativa, vamos criar mecanismos de incentivo à adesão desses jovens, de forma que eles possam também acessar esse crédito”, informou o presidente Marcos Holanda.

O Banco do Nordeste é o principal operador de microcrédito do País, com 60% de todos os financiamentos da categoria. No segmento, o Banco conta com 3,2 milhões de clientes ativos – 49% deles, beneficiários do Bolsa Família.

Nos últimos doze meses, Crediamigo e Agroamigo (programa de microfinanças rural do BNB) aplicaram R$ 9,7 bilhões na área de atuação do Banco, que corresponde a todo o Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O valor equivale a 63% do repasse do Bolsa Família para o Nordeste. Diariamente, o BNB realiza 18 mil operações de microcrédito, combinando crédito com orientação empresarial e fortalecimento do capital social das comunidades dos microempreendedores.

O Progredir

Sob a coordenação do Ministério de Desenvolvimento Social, o programa Progredir prevê a oferta de até R$ 3 bilhões anuais em microcrédito para fortalecer pequenos negócios. A iniciativa inclui também a promoção de assistência técnica, realização de cursos profissionalizantes e ações de inclusão digital e educação financeira para famílias beneficiárias do Bolsa Família.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, o Banco do Nordeste é uma das instituições que vai poder acessar os recursos. “Queremos construir as bases para que as pessoas não dependam exclusivamente dos programas de transferência de renda. Por isso, iremos ofertar qualificação profissional e estimular o empreendedorismo”, afirmou.

O presidente da República, Michel Temer, destacou a importância da atuação dos bancos oficiais na implementação do programa Progredir. “Todos eles estão interessados nessa atividade que é de natureza social, não apenas interessados financeiramente, mas interessados no desenvolvimento social de nosso país”, disse. (Informações: Correio)