Banco do Nordeste financia projeto de produção de papel higiênico da Suzano

O Banco do Nordeste contratou operação para financiamento de duas novas linhas de produção de papel tissue (papéis para fins sanitários) da Suzano Papel e Celulose. As linhas serão construídas nas unidades da empresa localizadas em Mucuri (BA) e Imperatriz (MA). O valor do financiamento foi de R$ 346,4 milhões, com recursos do FNE Inovação.

O contrato foi assinado no escritório administrativo da empresa em São Paulo (SP), com a presença dos diretores executivos da companhia, Carlos Anibal e Alexandre Chueri Neto, do superintendente estadual do banco Antônio Jorge Guimarães, do gerente geral da agência Salvador Pituba, Sidnei Reis, e da gerente de negócios Rosemary Braga. Os recursos serão aplicados em construções civis, instalações e aquisição de máquinas e equipamentos.

De acordo com o gerente Sidnei Reis, “a operação elevará o nível de competitividade da empresa com a agregação de novo produto ao seu portfólio e beneficiará a economia nordestina, com a geração de empregos diretos e indiretos nos municípios de Imperatriz e Mucuri”. Para o superintendente Antônio Jorge, o investimento traz também perspectivas de atrair novas empresas para a Região, tornando-se âncora para novos negócios. “A contratação é muito importante e há interesse do Banco em discutir novas oportunidades de financiamentos com a Suzano”, acrescentou.

A Suzano Papel e Celulose atualmente é a segunda maior produtora global de celulose de eucalipto e quinta maior produtora de celulose de mercado, além de líder regional no mercado de papel, com cerca de 30 marcas em quatro linhas: cutsize, revestidos, não revestidos e papel-cartão. A empresa tem sede em Salvador (BA) e escritório administrativa em São Paulo, além de operações globais em aproximadamente 60 países.

“Os investimentos na produção de tissue reforçam o compromisso da Suzano com os estados da Bahia e do Maranhão, assim como evidenciam a importância dada pela empresa ao crescente mercado consumidor das regiões Nordeste e Norte”, afirma Guilherme Hirata, gerente executivo de Finanças Corporativas da Suzano Papel e Celulose. “O apoio do Banco do Nordeste foi fundamental para viabilizar o projeto e, a partir dele, contribuirmos para o desenvolvimento socioeconômico da região”, complementa o executivo.

Papel Tissue

Um levantamento realizado pela consultoria Pöyry apontou que o mercado de papel tissue é o que mais cresce no mundo. De acordo com pesquisa da empresa, nos próximos dez anos o consumo global de papéis para fins sanitários deve crescer em torno de 3% ao ano, enquanto o aumento médio previsto no mercado de papel como um todo deve ficar entre 1% e 1,5% ao ano.

A consultoria aponta ainda que, com o grande potencial de crescimento no Brasil e em países emergentes, o mercado de papel tissue deverá receber investimentos de R$ 1 bilhão até 2020, para atender a demanda. A Suzano, que ainda não atuava neste mercado, está investindo R$ 425 milhões no projeto. (Da redação TN)