Banco do Nordeste premia micro e pequenas empresas de sucesso na Bahia

O Banco do Nordeste realiza no dia 20 de julho, às 15 horas, no auditório do SESC Casa do Comércio, em Salvador, a solenidade de entrega do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa na Bahia, em reconhecimento às empresas que se destacaram por melhoria da competitividade e ideias inovadoras.

Serão entregues três troféus para clientes das categorias Indústria, Comércio e Serviço. As micro e pequenas empresas selecionadas obedeceram a critérios como faturamento anual de até R$ 3,6 milhões, com pelo menos 12 meses de atividade; crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) vigente e sede na área de atuação do Banco do Nordeste, que inclui os nove Estados nordestinos e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O propósito da premiação, que reconhece, ao todo, 30 casos de sucesso, é contribuir para ampliar a cobertura do FNE e incentivar as empresas a buscar crescimento e desenvolvimento no campo de desempenho econômico-financeiro, qualidade da gestão e iniciativas inovadoras.

“O Prêmio MPE é uma oportunidade de reconhecer as boas iniciativas que se tornaram referência em suas atividades, graças ao apoio creditício do Banco do Nordeste. É importantíssimo para o Banco constatar que sua atuação tem feito a diferença na vida das pessoas”, afirma o superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio do Banco do Nordeste, Luiz Sérgio Machado. (Da redação TN)