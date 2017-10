Banco Santander será a 15ª instituição bancária de Teixeira de Freitas Ellen Morado, gerente comercial do Santander na Bahia e o prefeito Temóteo Brito durante reunião em Salvador

A cidade de Teixeira de Freitas receberá ainda este ano o Banco Santander, uma das instituições bancárias mais inovadoras do país. A previsão da sua inauguração é para dezembro deste ano e será a primeira agência do Santander na região do extremo sul da Bahia. O Santander se estabelecerá na região central da cidade, mais precisamente na Avenida Presidente Getúlio Vargas.

Teixeira de Freitas já possui 14 instituições bancárias: Duas agências e um posto avançado do Banco do Brasil; Três agências do Bradesco; Três agências do SICOOB; Duas agências da CAIXA; Duas agências do ITAÚ e uma agência do Banco do Nordeste do Brasil.

De acordo com o prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito (PSD), a chegada do Santander representa a confiança das instituições financeiras no novo estágio de desenvolvimento em que vive o município. Segundo o prefeito, com a chegada deste órgão bancário tão importante para a economia do país, motivará também o crescimento econômico da cidade e ajudará a atrair novos nichos de negócios e empresas para Teixeira de Freitas, incentivados pelas opções financeiras e linhas de créditos do Banco. (Por Athylla Borborema)