Bandidos armados fazem juiz e família reféns em assalto em Pinheiros-ES

Bandidos armados mantiveram um juiz e a família dele reféns por cerca de 30 minutos durante um assalto, em Pinheiros, Norte do Espírito. Um dos criminosos foi preso e parte do material roubado acabou sendo recuperado pela polícia. Os dois ladrões, um deles armado, pularam o muro do terreno onde fica a casa do juiz e dos pais dele, na noite da última sexta-feira (21/04).

Os criminosos entraram primeiro na residência dos idosos. Com eles reféns, a dupla seguiu com as vítimas para a segunda casa, onde estavam o magistrado, a esposa dele e duas crianças, de 7 e 2 anos.

As seis vítimas foram colocadas em um dos cômodos do imóvel e permaneceram cerca de 30 minutos na mira de uma arma. Durante esse tempo, um dos ladrões revirou a casa e pegou joias, celulares e objetos de valor.

Assim que os assaltantes fugiram, o juiz acionou a PM. Equipes da Polícia Militar e dois policiais civis fizeram buscas nas redondezas e conseguiram localizar, próximo ao muro de uma casa, parte dos produtos roubados. Quatro alianças e dois celulares ainda não foram encontrados.

Os policiais conseguiram localizar também um dos envolvidos, um adolescente de 17 anos, que foi reconhecido por todas as vítimas. O outro envolvido não foi encontrado.

O adolescente foi encaminhado para o plantão da Delegacia Regional de São Matheus-ES., onde foi ouvido e logo depois terminou encaminhado à Unidade de Atendimento Inicial (UAI), onde permanece à disposição do Ministério Público. A polícia continua realizando buscas pelo segundo acusado. (Da redação TN)