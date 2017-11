Bandidos roubam carro e atropelam ciclista durante fuga em Eunápolis

Dois homens armados renderam uma família que estava dentro de um carro na noite deste sábado, 18, em um semáforo da BR-101, na zona urbana de Eunápolis. Os criminosos chegaram em uma moto e obrigaram as vítimas a saírem do veículo. No carro estavam um homem de 44 anos, a esposa dele, a sogra de 89 anos e a filha do casal de sete anos.

Durante a abordagem criminosa, o motorista foi agredido na cabeça com o cabo arma, e a idosa, que ficou presa no cinto de segurança, foi puxada pela dupla. Ela caiu no asfalto e sofreu várias escoriações. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Após o assalto, os bandidos fugiram sentido Porto Seguro (a 65 quilômetros de Eunápolis). Policiais militares dos dois municípios foram acionados. Houve perseguição e troca de tiros no bairro Baianão, em Porto Seguro. Durante a ação, os ladrões atropelaram um ciclista e bateram em uma casa.

Os dois homens conseguiram fugir e o ciclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, também em Porto Seguro. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele e os suspeitos ainda não foram localizados. (Informações: A Tarde / Imagem: Radar64)