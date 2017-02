Bando acusado de roubar carreta com carga de R$ 360 mil em café é preso pela Polícia Militar de Itamaraju

Policiais militares da 43ª Companhia Independente de Itamaraju (CIPM), interceptaram na noite desta terça-feira, dia 7 de janeiro, na rodovia BR-101, uma carreta VOLVO FH 440, de branca, placa OCW-7762, licenciada em Linhares-ES., e prenderam dois indivíduos acusados de roubá-la, momentos antes, no município de Eunápolis. No interior da carreta foram presos André Luiz Moreira e Márcio Francês Alves da Silva, que estavam em posse de um revólver calibre 38, municiado.

Em seguida à abordagem da carreta, na rodovia BR-101, que estava com uma carga de café avaliada em R$ 360 mil, apareceu um veículo Renault Fluence, de cor branca, placa policial OWT-7029, licenciado em São Paulo, ocupado por Gildo Moura de Oliveira e Daniel Dias da Silva, que “furaram” o bloqueio policial e mesmo com disparos dos militares, só foram parados e presos no perímetro urbano de Itamaraju. No sistema Infoseg ficou comprovado que a placa original do carro era de Belo Horizonte e que o mesmo tinha tido suas características adulteradas.

No início da madrugada desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, os acusados, a carreta, o veículo e a arma, foram apresentados à Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju (DEPOL), para as devidas providências. Na cabine da carreta a polícia constatou que os assaltantes tinham danificado o painel, onde através de um buraco, conseguiram retirar o rastreador. Os dois ocupantes do veículo de passeio já possuem passagens na polícia, inclusive por homicídio e estavam respondendo em liberdade.

Segundo os policiais militares que participaram da ação, a barreira foi montada após informações do roubo repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Eunápolis. O motorista da carreta, um senhor de 53 anos, natural de Vitória-ES., disse que após ser amarrado pelos criminosos em um matagal, foi liberado, caminhou até às margens da rodovia BR-101, onde pediu carona e foi levado à Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju (DEPOL). O caminhão pertence à empresa Nicolog – Transportes de Cargas, e estava segurada.

A carga saiu Guaçuí-ES., e seguia para Sergipe. Por volta das 19h30 desta terça-feira (7), na subida de uma ladeira da BR 101, na chegada a Eunápolis, os assaltantes tiraram o cabo de ar da carreta, forçando o motorista diminuir a velocidade, quando o mesmo foi abordado por um dos assaltantes, justamente o que estava armado.

O quatro acusados permanecem custodiados na carceragem da Polícia Civil de Itamaraju, onde vão permanecer à disposição da Justiça. (Da redação TN)