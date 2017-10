Bando atira em via pública, foge da polícia e um deles morre após acidente entre Itabatã e Posto da Mata

No final da noite desta terça-feira, dia 17 de outubro, quatro homens armados, que trafegavam em duas motos, efetuaram vários disparos nas proximidades de um supermercado de Itabatã, distrito de Mucuri. Imediatamente uma guarnição da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), recebeu informações das características dos elementos e fez a identificação das duas motocicletas, que estavam em frente ao posto de combustíveis Pit Stop.

Ao perceberem a presença da polícia um dos indivíduos atirou contra a guarnição onde houve confronto e dois outros acusados abandonaram uma das motos e evadiram sentido Bairro Cidade Nova, enquanto o outro veículo era perseguido pela viatura da 89ª CIPM.

Minutos depois os dois elementos que abandonaram a moto foram localizados e com eles os militares apreenderam um revólver calibre 38, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos intactos e um deflagrado. As buscas continuaram na madrugada e por volta de 01h a central da 89ª CIPM recebeu informações da segunda dupla armada, que estaria abastecendo no Posto Coopercarga, ainda em Itabatã e seguiram sentido distrito de Posto da Mata. Houve acompanhamento da viatura de Itabatã e outra guarnição de Posto da Mata foi acionada para reforçar nas buscas.

Logo depois, do trevo de Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, o condutor da moto perdeu o controle e saiu da pista, sendo que na queda o piloto veio a óbito, constato pela equipe do SAMU, que compareceu ao local após ser acionada pelos próprios policiais. O passageiro da moto teve ferimentos leves e com ele estava um revólver calibre 38, com dois cartuchos deflagrados e quatro picotados. Os acusados foram identificados como Lúcio Ferreira da Conceição, Rodrigo Nogueira dos Santos e Maxsuel Silva da Cruz, todos da cidade de Itamaraju.

O que veio a óbito estava sem documentação, enquanto os três presos acabaram sendo conduzidos e apresentados à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde permanecem presos à disposição da Justiça. (Da redação TN)