Bando destrói carro-forte com Ponto 50 e explosivos e rouba sacos de dinheiro na Serra do Marçal, próximo a Conquista

Nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, os seguranças de uma empresa de transporte de valores viveram momentos de pânico ao serem atacados por aproximadamente dez homens, todos fortemente armados, que usaram metralhadoras Ponto 50 e logo depois destruíram o veículo blindado com uso de explosivos. Antes do roubo os criminosos permitiram que os seguranças fugissem, mas tomaram todas as armas que estavam com eles.

Segundo outros motoristas que trafegavam pelo conhecido Morro do Marçal, já próximo ao município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, a quadrilha montou uma barreira bem no meio da ladeira assim que avistou o carro-forte. Todos foram parados e um deles efetuou os disparos de Ponto 50, atravessando o blindado. Já com o carro aberto os bandidos transferiram os malotes de valores e em seguida provocaram a explosão, deixando o blindado completamente destruído.

Na fuga, segundo testemunhas, a quadrilha espalhou “miguelitos” na pista, que são pedaços pontiagudos de ferro, entrelaçados por solda, objetivando furar os pneus dos carros da polícia, que por ventura ousassem segui-los. Logo depois o bando tomou rumo ignorado.

Os seguranças não se feriram e relataram à Polícia Civil de Vitória da Conquista, que nunca tinham enfrentado problema semelhante antes e reafirmaram que pensaram que fossem mortos pela quadrilha. Próximo à ferragem retorcida do carro forte foram encontrados pedaços de notas de R$ 50 e R$ 100, destruídas pela explosão. Até a manhã deste sábado, dia 18, a polícia da região não divulgou qualquer informação acerca do paradeiro dos criminosos. (Por Ronildo Brito)