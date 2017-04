Bando: Esclarecido o assassinato de vítima que teve a orelha arrancada em Teixeira de Freitas

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, comandada pela delegada Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, acaba de informar a conclusão das investigações envolvendo o homicídio consumado que teve como vítima, Maurício Souza dos Santos, fato ocorrido no início da madrugada do dia 24 de novembro de 2016, na residência da vítima, situada na Rua Brumado, nº 804, no Bairro Caminho do Mar II, região norte da cidade.

Segundo o delegado Manuel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas e que coordena o Núcleo de Homicídios da 8ª Coorpin, o crime foi praticado por Lucas Pereira de Lima, o “Luquinhas”, Manrique de Jesus Pereira e Leandro Poluceno Fernandes, o “Bagre”, contando com a participação de José Alan Silva Lima, Rivandeck Correia Pereira, Rodrigo Carvalho dos Santos, o “Rodrigo Caçador” e Marcelo Braz Costa, o “Babão”. “Através das investigações de campo, ficou constatado que os investigados fazem parte de uma gangue de traficantes que atua nos bairros Caminho do Mar I e II e Nova América”, diz Andreeta, informando ainda que o bando vinha agindo contando como chefes imediatos, os traficantes Patrick Castro Pereira, o “Jack” ou “Pato” e Max Milan de Almeida, o “Max”, mortos em confronto com a RONDESP Sul, caso ocorrido no dia 26 de janeiro desse ano de 2017.

Ainda de acordo com o delegado Manoel Andreeta a quadrilha seria ligada a uma facção criminosa comandada pelos irmãos Ébio Ferreira Batista, o “Ebão”, morto em confronto com a Cipe-Mata Atlântica no dia 28 de dezembro de 2016 e Eudo Ferreira Batista, o “Eudinho”, que está preso. Os irmãos, de acordo com Andreeta, tinham como maior fornecedor o traficante Farlei Ferreira, o “Coroa”. “O crime teve como motivação a disputa por território no tráfico de drogas, sendo certo que a vítima Maurício, pertencia ao grupo rival de traficantes, tendo como chefes imediatos os irmãos Augusto José Cardoso, o “Zóio” e Joaquim Dias Cardoso, o “Bracinho”, que assumiram o comando do trafico nos referidos bairros, após a morte do traficante Romario Gumieiro, o “Barrão”, fato ocorrido em 16 de janeiro de 2016”, afirma.

“Consta que, quinze dias antes da ocorrência do crime, a vítima Maurício havia atentado contra a vida do traficante Manrique em decorrência da disputa por pontos de venda de drogas. Em razão disso, os investigados tramaram e executaram a vítima com requintes de crueldade, utilizando para a execução do crime dois revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 12, arrancando, inclusive, uma das orelhas da vítima, após dispararem várias vezes contra a mesma”, completa.

“O acusado José Alan foi preso em flagrante delito no dia 20 de dezembro de 2016, portando dois revólveres calibre 38, justamente os usados para matar Maurício”, conclui Andreeta.

A delegada Rina Andrade, responsável pela conclusão do inquérito policial do caso, já encaminhou à Justiça os pedidos de prisão preventiva de todos os investigados, autores e participes, sendo o mandado cumprido em desfavor do investigado Marcelo Braz Costa, o “Babão”, encontrando-se os demais investigados foragidos. O procedimento esta em fase de saneamento, aguardando laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), e pericia de microcomparação balística para após, ser relatado e mandado de vez ao Judiciário. (Por Ronildo Brito)