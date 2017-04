Betão entrega à população de Lajedão o Centro de Fisioterapia Antônio Teixeira Chaves

O prefeito de Lajedão, Humberto Carvalho Cortes o “Betão” (DEM), na presença de vereadores, secretários municipais e da população, inaugurou no final da tarde desta sexta-feira (28/04), um moderno centro de fisioterapia para atender a sua população, munido de uma academia adequada e uma piscina aquecida, hidroginástica e hidroterapia que passa a funcionar consumido energia solar. O ponto crucial da fisioterapia aquática é o menor impacto. As indicações para fisioterapia na água são muitas, é importante para fazer a recuperação pós-operatória mais rápida.

O prefeito Betão informou que o Centro de Fisioterapia vai oferecer a população amplo atendimento nas áreas de fisioterapia e reabilitação para a rede pública de saúde. São oferecidos serviços destinados a pacientes que possuem problemas hereditários, traumas ortopédicos, problemas neurológicos, reumatológicos, respiratórios e cardiovasculares.

A cerimônia foi marcada por muita emoção, tendo em vista que a unidade ganhou o nome do saudoso Antônio Teixeira Chaves, um patriarca de grande valor e que constituiu uma das famílias mais festejadas de Lajedão e morreu aos 105 anos de idade em 2016. Além de ter sido imortalizado no Centro de Fisioterapia, o imortal Antônio Teixeira Chaves ganhou a sua imagem na recepção da unidade. Toda a família do homenageado acompanhou a cerimônia e a moção terminou contagiando todos os presentes.

O prefeito Betão lembra que a unidade chega para a população de Lajedão, munida de equipamentos que ajudarão o governo a cumprir suas metas e objetivos, dando oportunidade a quem mais precisa. E que a piscina aquecida de hidroginástica utilizará energia solar, uma forma que a Prefeitura encontrou de economizar energia elétrica. E lembra que o tratamento com hidroterapia (fisioterapia aquática) é uma atividade terapêutica baseada em exercícios na piscina e se usa as características físicas da água para a reabilitação de muitos distúrbios músculo-esqueléticos.

“Entregamos um espaço planejado para fazer esse local funcionar. Otimizamos recursos para que a população seja bem atendida. Com o início desse serviço, pretendemos zerar a demanda por tratamento fisioterápico em Lajedão. Não é porque é SUS que vai ser um trabalho malfeito, esse será um serviço de referência, comparável ao das melhores clínicas da região. Muitas pessoas aguardavam há muito tempo o serviço que demos início aqui, neste local. Mas hoje estamos entregando. E estamos aqui para servir à população e a abertura do Centro de Fisioterapia Antônio Teixeira Chaves é uma prova de nosso compromisso, com um espaço de excelência para atender a nossa gente de Lajedão”, enfatizou o prefeito Betão.

Conforme a secretária Municipal e Saúde de Lajedão, Wilvânia Viana de Souza, a unidade tem disponível uma grande variedade de aparelhos para exercício físico na água. Trata-se de equipamentos que fornecem um apoio flutuante para o corpo ou para uma extremidade, solicita ou promove o equilíbrio e gera resistência ao movimento. Através da introdução ou remoção de um aparelho, o fisioterapista pode aumentar ou diminuir a intensidade do exercício para um reforço mais eficaz. Os aparelhos e equipamentos são múltiplos e podem ser usados sozinhos ou juntos, de uma forma simples e original.

Segundo a secretária Wilvânia Viana, as atividades aeróbicas devem ser iniciadas logo que possível para manter ou recuperar a condição cardiovascular, mas sem sobrecarregar e danificar os tecidos afetados. O treinamento em água completa os exercícios feitos na academia e é uma atividade muito importante. A hidroterapia permite antecipar a reabilitação em pé e a marcha com carga em comparação com a academia.

”Em casos onde existem conseqüências de traumas ou cirurgia dos membros inferiores, se explora o princípio de arquimedes para reduzir o peso que se apóia. As técnicas de mobilização são essencialmente exercícios de fisioterapia ativa que usam o auxílio de flutuabilidade e resistência a qualquer movimento, além do efeito benéfico da temperatura da água”, explica a secretária. (Por Athylla Borborema).