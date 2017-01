Bicho pegou: Após carnaval milionário, Sílvio Ramalho demite vice-prefeito Jackson Douglas Acabou "lua de mel" política entre Jackson Douglas e Sílvio Ramalho em Caravelas

As últimas informações dão conta que a reportagem do Teixeira News, publicada nesse domingo, dia 22 de janeiro, caiu como uma “bomba” nos bastidores políticos de Caravelas. Duas brigas, sendo uma no prédio da Prefeitura e a outra num restaurante da cidade, teriam sido reflexos da publicação sobre uma licitação milionária para o carnaval, mesmo o chefe do Executivo tendo decretado Estado de Emergência. Nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro, a assessoria de Sílvio Ramalho negou que o valor superior a R$ 1,6 milhão tenha sido apenas para o Carnaval e sim, para o carnaval e outros eventos festivos.

Mesmo com a justificativa que o alto valor não será gasto especificamente em apenas um evento, o que impressiona, além do montante, é uma licitação de quase R$ 1,7 milhão num período em que o gestor acaba de decretar “Estado de Emergência”, alegando que herdou a Prefeitura em um verdadeiro caos. Entre as alegações feitas por Ramalho pra elaborar o decreto, são citadas “o caos deixado pelo governo de Jadson Ruas, sem serviços essenciais, como a coleta de lixo, falta de pagamento de funcionários e fornecedores, máquinas e veículos danificados e ausência total de documentação para o início de sua gestão. Em apenas 18 dias ele homologou o certame milionário, que tem como vencedora a empresa Plug Eventos, com sede em Teixeira de Freitas.

A última polêmica porém, ficou reservada para o Decreto que acaba de ser assinado e publicado pelo prefeito Sílvio Ramalho (PMDB), demitindo o seu vice, Jackson Douglas, do cargo de secretário municipal de Turismo. Os motivos da exoneração ainda não foram explicados, mas comenta-se que Douglas, após saber da licitação de R$ R$ 1.681.285,00, para realização do CarnaBarra de 2017 e outras festas, recursos que pelo menos deveriam sair de sua pasta, “colocou o prefeito contra a parede”, o que não agradou-lhe em nada.

No acordo firmado para Jackson Douglas, então pré-candidato a prefeito, ser candidato a vice na chapa de Sílvio Ramalho, ele, que é oficial da Marinha e especialista em contas públicas, teria recebido a proposta de comandar quatro estruturas da Prefeitura de Caravelas, dentre elas o setor de licitações. Além de ter acesso apenas à Secretaria Municipal de Turismo, Douglas ficou longe da licitação e até o que precisava ser contratado por sua pasta, tudo era decidido por Ramalho.

O reflexo desse rompimento ainda é imprevisível, mas comenta-se que Jackson Douglas teria saído pouco contente do governo, que ele próprio ajudou a eleger. (Por Ronildo Brito)