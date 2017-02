“Bigode Grosso” usa pedaço de madeira para espancar a esposa e acaba preso no interior de Vereda

Na noite deste domingo, dia 19 de fevereiro, policiais militares do Pelotão de Vereda, apresentaram à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, José Roberto Rosendo, de 51 anos, acusado de espancar a sua própria esposa com um pedaço de madeira, crime ocorrido no Distrito de São João da Prata, interior do município.

Os militares que atuam no lugar disseram que receberam denúncia de vizinhos da vítima, dando conta que a mesma estava sendo espancada pelo companheiro e de tanto apanhar tinha feito silêncio, levantando a suspeita que poderia ter morrido.

Assim que chegaram à casa do casal, na Rua Principal, s/nº, em São João da Prata, lugar que faz divisa com o município de Itamaraju, os policiais encontraram a mulher caída, com várias marcas de agressões e próximo a ela foi localizado o pedaço de madeira usado pelo agressor.

Com a constatação, José Roberto Rosendo, o “Bigode Grosso”, de 51 anos. Recebeu voz de prisão e como de praxe, foi transferido do interior de Vereda e apresentado ao plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Vereda, onde precisou ser internada.

As últimas informações dão conta que o inquérito policial do caso deve ser repassado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a delegada Kátia Guimarães é titular. O agressor deve responder com base na Lei Maria da Penha. (Por Ronildo Brito)