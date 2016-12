Bispo evangélico é assaltado e morto a facadas em Porto Seguro

O bispo evangélico Admilson Freitas Santos, 44 anos, natural de Salvador e que dirigia em Porto Seguro e Coroa Vermelha, os templos da Igreja Tabernáculo de Davi do Ministério Internacional da Restauração, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na manhã deste último sábado (12/11), após ter sido abordado por bandidos quando saia da feira livre do bairro Campinho, em Porto Seguro e o objetivo do bando era roubar o carro do bispo.

Conforme a família da vítima, o bispo Admilson tinha o ritual de todo sábado pela manhã ir a feira livre do bairro Campinho fazer compras. Ele teria saído bem cedinho da sua casa no balneário de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabrália e quando deu 09h da manhã, a sua esposa ligou para o telefone celular dele, mas quem atendeu foi uma voz masculina desconhecida informando que havia achado o aparelho no bairro Baianão e que após as 13h, quando saísse do trabalho, daria um jeito de fazer a entrega do telefone. A esposa ligou outras vezes, mas o telefone permaneceu desligado.

Desesperada com a falta de informação do esposo, ela acionou a Polícia Militar por volta das 13h. De acordo com o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Porto Seguro, major Anacleto França, tão logo a família promoveu o comunicado do sumiço do líder evangélico, a sua equipe iniciou as buscas e cerca de três horas depois, o corpo do bispo evangélico foi localizado no interior de um imóvel no bairro Casas Novas, adjacentes do bairro Baianão, na zona norte de Porto Seguro. Para onde a vítima teria sido levada pelos bandidos em seu próprio carro, um Fiat/Línea, cor preta.

Conforme o major Anacleto França, o corpo do Bispo foi localizado dentro da casa do próprio suspeito do crime. O bispo foi encontrado com as mãos amarradas e caído ao lado de uma cama com diversas perfurações pelo corpo, provocadas por objeto pérfurocortante. No local a policia encontrou uma lona e fitas adesivas. No Instituto Médico Legal de Porto Seguro, os médicos legistas constataram que o líder evangélico foi assassinado a golpes de faca.

Uma equipe da CETO – Companhia Especializada Tático Operacional do 8º BPM, manteve as diligências e conseguiu localizar o principal assassino abordo de um Táxi no litoral norte da cidade. Mas com o cerco da PM, o elemento saiu do Táxi e tentou tomar de assalto o carro de um turista, mas o roubo não deu certo e tentou se refugiar em um hotel da orla e, misteriosamente conseguiu fugir do estabelecimento e já foi localizado no início da noite em um shopping no centro de Porto Seguro, onde acabou preso.

O carro do pastor foi encontrado estacionado dentro de um motel as margens da BR-367, próximo da Delegacia da Polícia Civil na entrada da cidade. O principal assaltante e autor da morte do bispo evangélico Admilson Freitas Santos, 44 anos, foi identificado como sendo Luiz Felipe dos Santos, 18 anos. Ele teria sido o mentor do roubo seguido de morte, ao ponto de levar a vítima para sua própria casa, onde foi assassinada a golpes de peixeira. Quando preso, o assaltante permaneceu calado e informou que só falaria alguma coisa na presença do seu advogado. A polícia ainda tenta prender outros dois indivíduos que teriam tido participação no latrocínio. (Por Athylla Borborema).