Blitze com etilômetro serão intensificadas nas rodovias estaduais da região

A Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv/Itabuna), informou que já intensificou as ações educativas e fiscalizatórias, realizadas desde o início da Operação Verão. A medida visa orientar e coibir os condutores a não dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas, uma vez que os policiais rodoviários estarão realizando testes com etilômetro (popularmente chamado, bafômetro).

O motorista parado em uma blitz policial ou que se envolve em um acidente pode se recusar a realizar o teste com etilômetro, mas não está livre de punições. Ele receberá o mesmo tratamento dado ao condutor comprovadamente embriagado. Além de ser multado em quase R$ 3.000, o motorista que evita o bafômetro pode ter o carro e a carteira de habilitação apreendidos.

Além do teste, estarão sendo fiscalizados: documentação do veículo, documentação pessoal e uso dos itens obrigatórios de segurança no veículo. Os policiais rodoviários receberam capacitação para correto manuseio do etilômetro e atualização sobre as punições a serem aplicadas nos casos necessários.

A Operação Verão segue até o fim do período carnavalesco em diversos pontos estratégicos das rodovias estaduais de competência da CIPRv/Itabuna, que abrange todo o Sul, Extremo Sul e parte do Sudoeste do Estado. (Da redação TN)