Boa ação: 89ª CIPM faz entrega de agasalhos e cobertores à APAE de Itabatã

A 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), entregou cobertores e agasalhos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itabatã (APAE). A arrecadação iniciou por intermédio de uma ideia do policial Anderson Bispo, que trabalha na companhia e resolveu pedir aos colegas cobertores para serem doados por conta do frio que faz nesta época do ano.

Logo o major Anilton Almeida, comandante da unidade, através da assessoria de comunicação, percebendo o potencial da campanha, estendeu o apelo aos moradores e empresários do município, sendo a proposta acolhida por todos e dentro de sete dias foram entregues 20 cobertores e agasalhos para as crianças com necessidades especiais que são atendidas na unidade da APAE de Itabatã.

Maria Aparecida, presidenta da APAE, ficou sabendo da arrecadação e indicou a instituição para que fosse atendida. Segunda a presidente a APAE de Itabatã recebe ajuda através de doações, além do apoio da Prefeitura de Mucuri. No local são atendidas 68 crianças com necessidades especiais.

De acordo a ASCOM da 89ª CIPM, a campanha continuará até o final do mês, pois muitas crianças ainda precisam de agasalhos e cobertores. “Por isso convidamos a sociedade para que possa ajudar a APAE, eles fazem um trabalho muito bonito com as crianças que nos recebem com um carinho que modifica o dia de qualquer pessoa”, disse o tenente Thiago Suzarte, que acompanhou a entrega juntamente com alguns soldados da 89ª CIPM. (Da redação TN)