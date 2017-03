“Bonde do Novo Prado”: Segundo acusado de assassinar “Prosa” é preso no interior de Itamaraju

No início da manhã desta terça-feira, dia 7 de março, com sol ainda nascendo, por volta das 5h, uma equipe da Polícia Civil de Itamaraju, coordenada pelo delegado Bernardo Pacheco, saiu para cumprir um mandado de prisão em desfavor de Igor Santos de Souza. Após diligências realizadas em diversos bairros, inclusive no Novo Prado, região oeste da cidade, chegou-se à informação de que Igor estaria trabalhando em uma fazenda na zona rural de Itamaraju.

Apesar da falta de precisão da informação, a equipe, após várias horas empreendendo diligências pelo interior, encontrou o suposto homicida trabalhando, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva representado pela Polícia Civil e decretado Poder Judiciário.

Igor está sendo investigado pelo homicídio a pauladas de Fabiano Oliveira dos Santos, o “Prosa”, crime ocorrido no último dia 17 de fevereiro, juntamente com outros três indivíduos, dentre eles o conhecido “Big Zói”, que também está custodiado na Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju (DEPOL) à disposição da Justiça.

Segundo o delegado Bernardo Pacheco, no Núcleo de Homicídios de Itamaraju, os acusados pelo bárbaro crime são de alta periculosidade, responsáveis por diversos ataques, homicídios e também tráfico de drogas, principalmente na região do bairro Novo Prado. De acordo com as investigações realizadas, o bando pertence a uma perigosa facção criminosa conhecida como “Bonde do Novo Prado”.

Uma das ações dessa facção, segundo a polícia, ocorreu em 2016, quando “Big Zói” foi baleado e levado ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), sendo Igor preso no interior da unidade de saúde, armado com um revólver calibre 32, fazendo a segurança pessoal do comparsa. (Por Ronildo Brito)