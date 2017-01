William Bonner não apresenta ‘Jornal Nacional’ após acidente de carro do filho

William Bonner não apresentou o “Jornal Nacional” nesta terça-feira (3) depois do acidente de carro envolvendo o filho, Vinícius Bonner, de 19 anos, no Rio de Janeiro. Quem o substituiu foi Chico Pinheiro, que ficou ao lado de Renata Vasconcellos na bancada do telejornal.

Segundo a assessoria da Globo, o filho de Bonner e Fátima passa bem. O Corpo de Bombeiros de Cabo Frio informou que o carro que Vinícius dirigia bateu em um caminhão pouco antes das 7h de hoje, perto do trevo de Búzios, na Região dos Lagos.

Amigo de Vinícius, Giuliano Castro, 19, que também estava no veículo, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Tamoios e depois transferido para o hospital Santa Izabel. Ele tem estado de saúde considerado grave.

Fátima Bernardes também não apresentou o “Encontro”, mas ela está de férias desde o dia 30 de dezembro. Vinicius é gêmeo de Laura e Beatriz. Os três nasceram prematuros, com 7 meses, no dia 21 de outubro de 1997, no Rio. No ano passado, Fátima abriu o programa desejando felicidades aos três pelo aniversário de 19 anos e disse que o seu amor por eles cresce a cada dia. (Informações: Correio)