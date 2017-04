Brasília: Vereadores Joris Bento e Adriano Souza debatem crise hídrica de Teixeira com ministro do Meio Ambiente

Na companhia do deputado federal Uldurico Junior (PV), os vereadores teixeirenses Joris Bento Xavier (PTC) e Adriano Santos Souza (PTN) e outras autoridades do setor, debateram em Brasília nesta quarta-feira (05/04), com o ministro do Meio Ambiente Sarney Filho (PV), a crise hídrica da cidade de Teixeira de Freitas.

Os vereadores Joris Bento e Adriano Souza foram buscar uma saída para a crise hídrica que a cidade de Teixeira de Freitas está passando com o sumiço do rio Itanhém. O rio é o único responsável pelo abastecimento da cidade e Teixeira entra em contagem regressiva para iniciar racionamento de água e os parlamentares apresentaram um projeto ao ministro Sarney Filho requerendo recursos para reflorestar o rio Itanhém e criar mecanismos de sustentabilidade ambiental.

O vereador Joris Bento apresentou um projeto ao ministro Sarney Filho que requer a revitalização da bica do distrito de Santo Antônio, um outro projeto que requer a recuperação das nascentes do município e ainda apresentou um estudo que solicita a viabilização de recursos federais para implantar a rede de tratamento de esgoto e dejetos do distrito de Santo Antônio. Na pauta, os vereadores Joris Bento e Adriano Souza discutiram a viabilização da reestruturação das carreiras, regulamentação de normas e aspectos da gestão ambiental no município de Teixeira de Freitas.

Segundo o vereador Joris Bento, o ministro se mostrou receptivo às demandas apresentadas e disse que historicamente sempre esteve a favor da causa do meio ambiente e do reconhecimento do valor das cidades brasileiras, especialmente as nordestinas. O ministro afirmou que o Ministério do Meio Ambiente analisará tecnicamente todas as questões apresentadas pelos vereadores e vai procurar solucionar aquelas que estiverem legalmente sob sua competência.

Sarney Filho elogiou a atitude dos vereadores Joris Bento e Adriano Souza e disse que os habitantes teixeirenses possuem representantes a altura para assegurar uma gestão pautada na sustentabilidade ambiental. “A nossa missão é defender os direitos difusos da sociedade e das futuras gerações”, afirmou.

O deputado federal Uldurico Junior disse que o seu objetivo é ser um canal permanente de negociação entre a gestão do MMA – Ministério do Meio Ambiente e a população de Teixeira de Freitas, seja diretamente ou por meio dos seus legítimos representantes na Câmara Municipal. E disse que o debate com o ministro Sarney Filho fortaleceu a relação e alinhou as ações do MMA com as demandas de Teixeira de Freitas. (Por Athylla Borborema).