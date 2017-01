Briga entre mulheres termina com uma esfaqueada em Guaratinga

Elma Santos Souza, de 37 anos, foi esfaqueada na região lombar, na tarde do último sábado (28), durante uma briga que teve início no interior de um bar, na Praça do Mercado, no centro da cidade de Guaratinga. A polícia não esclareceu o que teria motivado as agressões, mas investiga o caso.

De acordo com as informações apuradas, Elma estava no bar, juntamente com outras duas mulheres que se envolveram na briga, sendo elas, Maria Aparecida Santos da Silva, de 43 anos e Ana Paula Leandra Moreira, 42. Elas estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando iniciaram uma discussão. Fora do bar, Ana Paula e Maria Aparecida começaram agredir Elma. Após ter sido imobilizada por Maria Aparecida, Ana Paula aproveitou e desferiu dois golpes de faca na desafeta.

A Polícia Militar foi acionada e agiu rápido, conseguindo prender em flagrante as duas agressoras. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminha para o hospital da cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e mais tarde foi transferida para o Hospital Regional de Eunápolis (HRE), onde continua internada.

A PM encaminhou Maria Aparecida e Ana Paula para a 23ª Coorpin de Eunápolis, onde foram ouvidas pelo delegado de plantão, permanecendo as mesmas à disposição da Justiça. Elas podem responder por homicídio tentado. (Informações: Estevão Silva)