Brincadeira de mau gosto vira caso de polícia em Pedro Canário-ES

Na madrugada desta quinta-feira (14), o autônomo Rafael Viana, de 24 anos, morador de Pedro Canário, no Norte do Estado, dormia quando o celular começou a disparar notificações. Eram mensagens de conhecidos querendo saber o que havia acontecido com ele. Sem entender, ele começou a ler os recados, até que algumas fotos mostraram a gravidade do assunto: entre as imagens de uma quadrilha presa em Pedro Canário por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, e que foram divulgadas nas redes sociais, estava uma foto de Rafael, como se ele fosse um dos criminosos.

Desde então, o autônomo passa as horas tendo que explicar aos amigos e familiares que a foto não passa de montagem e ele não tem nada a ver com a quadrilha presa. Além disso, ele ainda precisa lidar com chacotas nas redes sociais de pessoas que não o conhecem e acreditaram na brincadeira de mau gosto.

“Eu costumo dormir cedo, 22 horas no máximo. Acordei de madrugada e vi muitas mensagens de pessoas que me conhecem, e sabem da minha índole, perguntando o que havia acontecido, que viram fotos minhas relacionadas à prática criminosa. Eu fiquei surpreso, fui a até a delegacia e registrei a ocorrência”, contou Rafael.

Ele não sabe quem fez a montagem nem qual a motivação do autor do boato. Mas se sente prejudicado pela exposição de uma mentira nas redes sociais. “Recebi muitas mensagens, muitas ligações, e eu tendo que dar explicações”, lamentou.

Em seu perfil no Facebook, Rafael fez uma postagem para explicar aos seus amigos e familiares que foi vítima de uma “brincadeira de mau gosto. “Não tenho qualquer relação com os objetos apreendidos e com a pessoa que foi presa. Na verdade, uma pessoa fez uma brincadeira de mau gosto e espalhou as fotos das drogas com a minha foto com o intuito de denegrir a minha imagem. Não aceito e jamais aceitarei meu nome e minha imagem associados a qualquer tipo de brincadeiras ofensivas e irresponsáveis”, afirmou em um trecho do texto.

De acordo com o advogado e professor universitário Bernardo Augusto Gomes Rodrigues, o que foi feito com o autônomo é um crime. “Juridicamente falando, a pessoa que fez a montagem violou o direito de personalidade do Rafael no que fiz respeito à sua imagem e também à sua honra. Afinal, ele sofreu chacota e transtornos de ordem psicológica por causa da divulgação dessas imagens.”, explicou Rodrigues.

Como o jovem já fez um boletim de ocorrência sobre o acontecido, agora o papel da polícia é encontrar quem divulgou essas fotos com a imagem de Rafael no meio, disse o advogado. “Assim que a Polícia Civil encontrar o criminoso, a vítima pode entrar na Justiça com duas ações: uma por danos morais por ter sua imagem associada a um crime, o que cabe indenização, e uma ação penal, por crime contra a honra, pois a vítima teve sua honra violada”, ressaltou. (Informações: A Gazeta)