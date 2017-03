Buraco de Angênica II: Cratera provoca acidente automobilístico no Bairro Novo Prado, em Itamaraju A exemplo da Juventus, existem outras diversas ruas emburacadas no Bairro Novo Prado l Foto: Itamaraju Notícias

Na noite do último sábado, dia 11 de março, o desempregado Evandro dos Santos, tentou tirar seu carro da garagem, na Rua Juventus, Bairro Novo Prado, na região oeste de Itamaraju, para prestar socorro a uma vizinha enferma. Mal sabia ele que além de não prestar o socorro, colocou a sua vida em risco ao cair com o seu FiatUno, de cor vermelha, placa GAL-5550, numa cratera que existe na via.

Sem dinheiro pra pagar um serviço de guincho ou uma máquina para puxar o carro, Evandro precisou contar com a ajuda e força braçal de amigos e vizinhos para retirar o Fiat Uno do buraco.

Os moradores relataram que no mesmo sábado (11), uma criança lesionou a cabeça ao cair em outra cratera existente na via. O prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica (PSDB), ainda não informou se vai custear o prejuízo do desempregado, tampouco se existe alguma previsão que o bairro receba ao menos o patrolamento.

A cidade de Itamaraju possui tantas ruas esburacadas, que recentemente até uma viatura da Polícia Militar caiu numa dessas crateras. (Por Ronildo Brito)