Buraco de Angênica: Policial tenta passar em rua e cai com viatura em cratera na cidade de Itamaraju

Na noite deste domingo, dia 22 de janeiro, uma guarnição da 43ª Companhia Independente de Itamaraju (CIPM), fazia rondas de rotina no Bairro Primavera, quando o policial que estava ao volante, ao passar por um rua de terra, foi surpreendido pela cratera. Ele ainda teria tentado desviar, mas a caminhonete desceu a parte frontal e ficou com a traseira suspensa do solo. Moradores próximos disseram que por pouco o veículo não capotou.

A cidade de Itamaraju, com seus bairros construídos na sua maioria em morros, passa por uma situação que beira ao caos. O bairro onde aconteceu o acidente é até plano, mas em outros, como o São Domingos, Cristo Redentor, Novo Prado e parte do Fátima, carros e motos não passam mais, a polícia fica impossibilitada de fazer rondas, pessoas doentes são carregadas em camas ou redes e até o transporte de botijões de gás de cozinha é feito nos ombros ou cabeças dos moradores.

O novo prefeito do município, Marcelo Angênica (PSDB), que recentemente borrou a cidade, pintando os meios-fios com as cores do seu partido (azul, branco e em algumas vias o amarelo), ainda não falou o que vai fazer pra ao menos oferecer condição de trafegabilidade à população desses lugares abandonados há anos. (Da redação TN)