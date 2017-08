Buraco na pista: Maestro Orley Silva e equipe sofrem acidente na BR-101, entre Posto da Mata e Itabatã

Na manhã desta quarta-feira, dia 9 de agosto, o maestro Orley Silva, do Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento (ICED) e que desenvolve o “Orquestrando Futuros” em Teixeira de Freitas, sofreu um acidente automobilístico na rodovia BR-101, entre Posto da Mata e Itabatã. Segundo o próprio Orley, a causa do capotamento foi um buraco na pista. Ele desviou da cratera, mas como vinham dois carros no sentido contrário, para não bater de frente, optou pela manobra em direção ao acostamento, quando perdeu o controle da direção, o carro rodou e capotou.

Além de Orley Silva, estavam no veículo a esposa dele, Gislaine Romana, além de Jéssica Gama, Edson Júnior e a jornalista Michele Ribeiro. Todos saíram ilesos do acidente. “O carro ficou destruído, mas nós estamos bem, ninguém teve sequer um arranhão, Deus nos protegeu, atendendo às minhas orações assim como pedi quando pegamos a estrada”, falou. Um dos pneus do carro estourou e esse fato, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pode ter contribuído para o descontrole da direção.

Mesmo diante do susto e o prejuízo financeiro, a equipe seguiu para Itabatã, onde o ICED está preparando um projeto semelhante ao já desenvolvido em Teixeira de Freitas. “Mais uma vez Deus nos mostrou que somos fortes e capazes, por isso pegamos carona e seguimos para a implantação do projeto Orquestrando Futuros em Itabatã. O prejuízo financeiro é evidente, mas o importante mesmo é que estamos vivos e bem”, contou. (Da redação TN)