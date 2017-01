“Cabeção” é executado com cinco tiros no Castelinho, em Teixeira de Freitas

Por volta das 10h desta terça-feira, dia 10 de janeiro, Eucácio Silva Santos, o “Cabeção”, de 22 anos, estava próximo a um bar na Rua Hermes Lima, no Bairro Castelinho, um dos mais violentos de Teixeira de Freitas, quando dois homens armados teriam se aproximado em uma moto, cinza ou preta, de placa não anotada, quando o carona desceu de arma em punho e começou a atirar.

Na perícia de local a cargo do perito criminal Paulo Libório, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), ficou comprovado que “Cabeção” foi assassinado com cinco disparos, sendo nas costas, axila e peito. A vítima não teve tempo sequer de correr e a morte foi instantânea. A Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local, realizou diligências, mas os pistoleiros não foram encontrados.

A Polícia Civil esteve no local e informou a imediata instauração de um inquérito policial para investigar autoria e motivação do assassinato. Após o levantamento cadavérico e os trabalhos de perícia, foi autorizada a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia.

O crime ousado, acontecido no meio da manhã e em plena via pública, assustou os moradores do Bairro Castelinho. (Da redação TN)