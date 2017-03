Caiu de bicicleta: Aluna do CPM passa por cirurgia na mandíbula e está se recuperando em Belo Horizonte-MG

A estudante Thalita Prates da Silva, que acaba de completar 16 anos de idade, aluna do Colégio da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CPM), depois de participar de atividades curriculares na quinta-feira, dia 16 de março, no 13º Batalhão Escola (BEIC), saiu do local e pegou uma corona na garupa de uma bicicleta com um colega, quando os dois se desequilibraram numa lombada e caíram.

Com a queda, Thalita levou a pior e acabou batendo o rosto no asfalto, o que provocou uma fratura de mandíbula. “Minha filha foi levada ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde recebeu os primeiros socorros. Depois de exames, foi confirmado que ela quebrou o maxilar em dois lugares, com forte impacto no queixo e alguns dentes superiores”, disse Maria da Glória Silva Prates, mãe da estudante.

Como havia temor que a jovem perdesse alguns dentes, além da necessidade de correção da estrutura óssea, Thalita Prates precisou ser levada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte-MG., onde acabou sendo operada. A cirurgia foi considerada um sucesso, ela já deixou a unidade na terça-feira (21) e terá que retornar para nova avaliação com o cirurgião no dia 4 de abril. Por enquanto, segundo a família, Thalita de alimenta através de seringas, o que deve continuar nos próximos 30 dias.

Sem recursos para custear o tratamento a família da jovem contou com o apoio de outros pais de alunos do Colégio da Polícia Militar (CPM), que fazem uma campanha de doações através do Banco Itaú, agência 4535 e conta corrente 30559-5, em nome de Gilberto Silva Prates, irmão de Thalita. Doações ainda podem ser feitas. Mãe e filha embarcaram no último domingo (19), às 14h, no aeroporto de Teixeira de Freitas, já que a estudante havia conseguido um encaixe na unidade de saúde mineira para o dia seguinte. (Por Ronildo Brito)