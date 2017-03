Câmara aprova adicional de quase R$ 55 milhões para o governo Temóteo Brito

Na sessão ordinária da manhã desta quarta-feira (15/03), da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, sob a presidência do (vice-presidente) vereador José Bernardo Gomes Cabral (PSD), o parlamento aprovou por unanimidade o Projeto de Lei do Poder Executivo nº 02/2017, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 54.865.850,00 para inclusão de dotações no orçamento vigente do município.

O Projeto de Lei já estava na casa desde o último dia 6 de março, mas só foi lido e apreciado pelo plenário na Sessão Ordinária da última segunda-feira (13) e hoje (15), o Projeto de Lei foi votado e aprovado pelo parlamento, prevendo outras despesas correntes, investimentos e aplicações diretas dentro do próprio orçamento vigente.

No Projeto de Lei, o prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), solicitou a suplementação conjeturando os novos investimentos na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, gastos adicionais com pessoal e encargos sociais em aplicação direta e prevê também a construção do Centro Administrativo de Teixeira de Freitas.

Na sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2016, a antiga composição da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, já havia aprovado a LOA para o exercício 2017. A Lei Orçamentária Anual para o exercício deste ano foi aprovada com um orçamento no valor global de R$ 470 milhões e, ainda os vereadores acompanharam por unanimidade uma emenda apresentada pelo ex-vereador Edinaldo Rezende (PT), que concedeu com sua proposta uma suplementação de verba de 100% para o atual prefeito Temóteo Alves de Brito. (Por Athylla Borborema).