Câmara aprova projeto da reforma administrativa do Governo Temóteo Brito

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na noite desta quinta-feira (23/02), sob a presidência do vice-presidente do Poder Legislativo, vereador José Bernardo Gomes Cabral (PSD), que substituiu o presidente Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR) que justificou a sua ausência em virtude de uma viagem, o plenário votou o Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal que promove uma reforma administrativa no seu quadro funcional.

O Projeto de Lei nº 001/2017, de 15 de fevereiro de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas. O projeto passou a tramitar na última sessão plenária do dia 21 de fevereiro e nesta quinta (23), foi votado e aprovado pela totalidade dos parlamentares presentes.

O projeto que faz uma reforma administrativa na estrutura de cargos e setores do município obteve pareces favoráveis das três comissões permanentes que analisaram o documento. O prefeito Temóteo Brito (PSD), deve sancionar o Projeto de Lei ainda nesta sexta-feira (24), para que a partir do dia 1º de março, ele já consiga promover as suas nomeações para o preenchimento de cargos no município. (Por Athylla Borborema).