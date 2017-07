Câmara de Nova Viçosa promove devolução “casada” para aquisição de UTI Móvel

A Câmara Municipal de Nova Viçosa finalizou as suas atividades do primeiro semestre de 2017, sob a presidência do vereador José Anastácio Carvalho Machado (DEM), no qual adotou como estratégia esgotar qualquer assunto pautado pelos vereadores em cada sessão. Para isso, uma vez iniciada, a reunião segue até que todos os edis, tanto da base, quanto da oposição, façam os apontamentos que julgarem necessários.

Bem mais longas, as reuniões são, geralmente, definidas como proveitosas pelos vereadores e pelo crescente público, que comparece nas manhãs das sextas-feiras, para prestigiar com sugestões ou fazendo suas cobranças. “No mandato anterior fui muitas vezes impedido de fazer uso da palavra. Hoje prefiro dar oportunidade a cada um dos vereadores. O regimento não pode ser impeditivo”, pondera o presidente Anastácio, que também é advogado.

Nesse cenário, os vereadores buscam soluções para os problemas que atingem diretamente os moradores da sede, de Posto da Mata e dos demais distritos e povoamentos do município de Nova Viçosa. Entre as mediadas adotadas pela Câmara Municipal para aumentar a qualidade dos serviços públicos oferecidos aos munícipes, está uma parceria, firmada com a Prefeitura Municipal, para aquisição de uma UTI Móvel.

O autor da proposta, o presidente José Anastácio, disse que conta com o apoio de todos os vereadores do parlamento na tomada desta atitude, o acordo prevê que a ambulância seja disponibilizada para atender todo o município, mas deve manter sua base na Clínica Municipal, na sede, já que Posto da Mata além de ter o Hospital Municipal, tem uma base do SAMU-192.

Como a Câmara Municipal não pode comprar diretamente o veículo, o Poder Legislativo está promovendo a devolução de cerca de R$ 200.000,00 para a Prefeitura Municipal, de recursos oriundos do duodécimo do Legislativo, que não poderá usar o valor para outros fins. Satisfeito com a proposta de parceria da Câmara, o prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho” (DEM), autorizou o realização do processo licitatatório. “A união entre os poderes resulta sempre em mais benefícios para o povo. Gostaria de parabenizar a todos os vereadores pela atitude honrosa, que coopera para o bem estar geral”, enfatizou Manoelzinho.

O presidente José Anastácio afirma que o orçamento da Câmara é pequeno, mas “é preciso pensar alternativas que implementem melhorias em todas as áreas da gestão pública, com certeza essa UTI Móvel trará tranquilidade aos moradores do balneário de Nova Viçosa, em saber que terão à disposição e em tempo integral, esse importante instrumento de socorro rápido e seguro”, concluiu o presidente Anastácio. Com a conclusão do processo licitataório e aquisição pela Prefeitura, o veículo será entregue a população. (Por Rubens Floriano).